“Signora metta i soldi in frigo” e rubano 7500 euro

Ancora una volta una persona anziana è vittima di un raggiro nel Vicentino. Episodi che continuano a ripetersi con la stessa dinamica nonostante le raccomandazioni delle forze dell’ordine e le frequentissime notizie di cronaca.

Vittima questa volta una donna di 78 anni di Grumolo delle Abbadesse. Si sono presentati all’uscio di casa due individui di circa 50 anni qualificandosi come non precisati impiegati di una società idrica. I due hanno richiesto di fare un controllo per rilevare eventuali guasti alla rete. Hanno poi riferito alla donna di aver trovato il guasto e le hanno raccomandato di mettere in frigo soldi e gioielli. La donna ha seguito le indicazioni. I due l’hanno poi distratta e si sono allontanati con il bottina. La donna ha poi sporto denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Camisano.