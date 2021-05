“Signora, devo disinfettarle i soldi”… e le ruba 16 mila euro

Ennesimo raggiro nei confronti di una persona anziana a Vicenza. Nonostante i continui appelli delle forze dell’ordine e le frequenti notizie di cronaca, molti anziani rimangono ancora vittima di delinquenti che si presentano all’uscio fingendosi funzionari, militari o assistenti sociali.

L’ultimo grave episodio ieri mattina alle 11 e 30 in via Baracca, in zona Ferrovieri a Vicenza. Una donna di circa 50 anni, ben vestita, snella e con i capelli neri (così è stata descritta dalla vittima) si è presentata alla porta di un’anziana di 77 anni, riferendole di conoscere sua figlia e di essere venuta per utilizzare un miracoloso prodotto per disinfettare soldi e gioielli.

La donna si è qualificata come assistente sanitaria. Carpita la fiducia dell’anziana, si è fatta consegnare una scatola contenente 16 mila euro in banconote. Dopo aver disinfettato i soldi, si è offerta di riportare in camera la scatola. Solo quando la truffatrice si è allontanata, la 77enne si è resa conto di essere stata derubata ed ha allertato i carabinieri.