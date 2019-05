“Sicuropoli”, una giornata per la sicurezza in Piazza Marconi

Montecchio Maggiore diventa per un giorno “Sicuropoli”, la città della sicurezza. Domenica 5 maggio sarà una giornata dedicata a coloro che ci proteggono ogni giorno con attività di prevenzione e di intervento in caso di emergenza. L’appuntamento è dalle 9.30 alle 18 in piazza Marconi, dove saranno allestiti stand dedicati ai protagonisti della pubblica sicurezza e si potrà partecipare ad attività per tutte le età.

Saranno presenti i Vigili del Fuoco con Pompieropoli, un luogo in cui i ragazzi e bambini potranno sperimentare le loro attività; una palestra di roccia artificiale del Club Alpino Italiano per arrampicare in sicurezza; attività didattiche dei Carabinieri Forestali; personale, mezzi e attrezzature che faranno conoscere meglio i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il soccorso sanitario del SUEM 118; e ancora l’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPAV), il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, il Soccorso Alpino, l’Associazione Italiana Soccorritori, il gestore delle linee elettriche E-distribuzione e il Comitato Volontario Protezione Civile di Montecchio Maggiore.

Nel corso della manifestazione i bambini e i ragazzi potranno eseguire o consegnare elaborati a tema che saranno esposti durante l’evento.

“Sicuropoli” è organizzata da Città di Montecchio Maggiore, Comitato Volontario Protezione Civile Montecchio Maggiore, Associazione Artemide e gode del patrocinio della Regione del Veneto.