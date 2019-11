Sicurezza: rinnovata la convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri

Anche per il 2020 la città potrà contare sulla presenza, in centro storico, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e sull’attività di informazione ai cittadini e di segnalazione alla polizia locale di comportamenti anomali.

Lo ha stabilito la giunta che, nei giorni scorsi, ha prorogato, fino al 31 dicembre 2020, la convenzione annuale con il 75° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri Vicenza.

Tra le aree presidiate dai volontari: piazza Castello, via Gorizia, via Roma, piazzale De Gasperi, corso Palladio, via Battisti, piazza Duomo, contra’ Mure Pallamaio, contra’ Fascina, contra’ San Francesco Vecchio, Giardino Salvi e piazza Matteotti.

L’accordo prevede un impegno da parte dei volontari di tre giorni allla settimana: dalle 9 alle 12, il martedì e giovedì mattina, in concomitanza con il mercato settimanale, e dalle 16.30 alle 19.30 il sabato pomeriggio (o in un giorno diverso concordato con la polizia locale), oltre che in altri giorni in base ad esigenze dell’amministrazione comunale per eventuali manifestazioni.

All’Associazione Nazionale Carabinieri sarà erogato un contributo omnicomprensivo di 500 euro mensili per 12 mesi

75° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri Vicenza

Il 75° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile si è costituito nel 2011 all’interno della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Vicenza.

E’ formato sia da Carabinieri in congedo, sia da loro familiari o semplicemente da persone simpatizzanti che condividono gli ideali dell’Arma: uomini e donne che mettono a disposizione le proprie professionalità ed il proprio tempo libero a favore delle esigenze del Comune e dei concittadini.

Da questi ideali nasce, nel 2014, il progetto di collaborare con il Comune e la Polizia Locale di Vicenza per la sicurezza dei cittadini.

I volontari del 75° Nucleo dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Vicenza pattugliano, per tutto l’anno, il centro storico, tre giorni ogni settimana, compresa la presenza ai mercati del martedi e giovedi mattina.

Sono circa 800 i servizi svolti dal 2014 ad oggi, con oltre 600 volontari impiegati ogni anno.

Tra i servizi effettuati in questi anni, i più frequenti riguardano l’allontanamento di mendicanti o persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti con atteggiamento aggressivo, oltre che di persone che chiedono firme e contributi per associazioni inesistenti; il soccorso di persone infortunate o colte da malore, con segnalazione al pronto soccorso e successivo intervento; il monito a ciclisti troppo distratti e frettolosi in pieno centro.

Numerosissime sono le informazioni fornite ai turisti che abitualmente frequentano il centro di Vicenza da parte dei volontari, divenuti, con il tempo, un punto di riferimento anche per i cittadini e per i venditori ambulanti dei mercati settimanali, solerti nel segnalare situazioni anomale e di pericolo.