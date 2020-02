Sicurezza al Mercato Thiene: continua la presenza dei Volontari

Prosegue anche per il 2020 la collaborazione avviata con successo dal giugno 2018 con il 182° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

L’accordo stipulato dal Comune aveva l’obiettivo di assicurare una maggiore vicinanza ai cittadini nei giorni di mercato, in termini di presenza e di assistenza in merito a problematiche legate alla sicurezza urbana e di aumentarne quella percepita.

Obiettivi, questi, importanti, per il cui raggiungimento si è rivelata preziosa la possibilità di avvalersi della professionalità dei Volontari dell’Arma in affiancamento all’attività ordinaria, ed intensa, messa in campo dagli uomini della Polizia Locale del Consorzio Nevi.

Grazie ad un’azione di controllo capillare e ad una costante azione informativa di allerta divulgata ai frequentatori del mercato tramite strumenti di diffusione acustica è stato infatti possibile registrare un netto calo di borseggi e truffe, tanto che in tutto l’anno 2019 al Comando di Polizia Locale sono pervenute solo due denunce.

“Ricordo che il servizio è coperto da operatori qualificati – spiega l’Assessore alla Sicurezza, Alberto Samperi – e che viene coordinato dalla Polizia Locale Nordest Vicentino. L’area di azione sarà, come per il 2019, quella del mercato settimanale, dove saranno presenti sempre due volontari per l’assistenza alla Cittadinanza e per la segnalazione al Comando di Polizia Locale di anomalie ed episodi di microcriminalità, compresi gli atti di vandalismo”.

I volontari impiegati nell’espletamento dell’attività di presenza e prevenzione indossano la propria divisa operativa, fornita dall’Associazione stessa, in modo da essere facilmente riconoscibili ed individuati dalla Cittadinanza.

L’iniziativa si inserisce in un quadro generale di potenziamento voluto dall’Amministrazione Comunale in materia di sicurezza urbana e realizzata già con strumenti strategici, come la rete di videosorveglianza comunale, i varchi elettronici e il Nucleo per la Tutela e il Decoro Urbano.