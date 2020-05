Sicurezza a Vicenza: incontro sindaco-comitati, no alcol in alcune zone

ncontro tra il sindaco e alcuni comitati sulla sicurezza urbana in città

Rucco: “Continua il dialogo tra amministrazione e cittadinanza per una collaborazione più che mai necessaria anche in questo periodo”

Fare il punto della situazione per quanto riguarda il livello di sicurezza percepito dai cittadini, recepire segnalazioni e suggerimenti, continuare nel rapporto di collaborazione.

Questi alcuni degli obiettivi prefissati nell’incontro svoltosi ieri sera a Palazzo Trissino tra l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Francesco Rucco e dal consigliere comunale delegato alle funzioni di studio, proposta e sviluppo di progetti specifici nell’ambito delle politiche per la sicurezza Nicolò Naclerio, il comandante della polizia locale Massimo Parolin ed i portavoce di alcuni comitati di cittadini in rappresentanza delle zone di piazza Castello, via Allende/San Giuseppe, Santa Lucia/Borgo Scroffa, via Lussemburgo.

Dalla cittadinanza è emersa la richiesta di continuare ancora con più energia l’azione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti anche attraverso un aumento della collaborazione ed efficacia con il Prefetto e le forze dell’ordine.

Nello specifico, tra i provvedimenti richiesti ci sono la reintroduzione dell’ordinanza riguardante il divieto di somministrazione e vendita di bevande (alcoliche e non) in via Firenze e in via Gorizia, nonchè l’istituzione dell’attività di sorveglianza privata a fianco di commercianti ed esercenti nelle aree in questione.

“Era necessario fare il punto della situazione – dichiara il sindaco Francesco Rucco – dopo il periodo di lockdown a causa dell’emergenza da Coronavirus e in vista della ripresa della fase 2. Ai rappresentanti dei comitati ho ribadito l’impegno costante della mia amministrazione per tutto quello che può fare con la polizia locale, ed il mio personale per portare le loro istanze e preoccupazioni all’interno del tavolo di coordinamento provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico che si tiene regolarmente in Prefettura. Sulle richieste specifiche ho promesso che verificherò la fattibilità per firmare apposite ordinanze, fermo restando che stiamo collaborando per intensificare l’iniziativa denominata “Mille occhi sulla città” che coinvolgerà anche gli istituti di vigilanza privata”.