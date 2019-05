Sicit entra in Borsa

Ieri la Borsa Italiana ha dato il benvenuto su AIM Italia a SICIT Group, azienda chimica attiva nella produzione e commercializzazione di idrolizzati proteici impiegati sia per l’agricoltura che per l’industria del gesso.

Si tratta della tredicesima ammissione da inizio anno sui mercati di Borsa Italiana, e della decima ammissione da inizio anno su AIM Italia.

SICIT è stata individuata da SprintItaly, la SPAC quotata su AIM Italia da luglio 2017, quale target per la business combination, che ne ha apprezzato la sostenibilità e la capacità di innovazione.

SICIT Group è assistita da Banca IMI in qualità di Nomad.

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato:

“Siamo felici di dare il benvenuto su AIM Italia a SICIT Group, grazie alla business combination con Sprintitaly. Ci rende particolarmente lieti accogliere sul nostro listino una società operante in un settore in forte crescita e sostenuto anche da trend connessi all’economia circolare. Siamo sicuri che la collaborazione con SprintItaly e il mercato AIM Italia supporteranno il percorso di crescita della società, sia nel contesto domestico che in quello internazionale”.

Massimo Neresini, Amministratore Delegato di SICIT, ha dichiarato:

“Oggi è un giorno di fondamentale importanza per SICIT e per l’intero distretto conciario vicentino. La conclusione della business combination con SprintItaly e la quotazione avvengono in chiave strategica, per accelerare e consolidare il percorso di crescita di lungo termine intrapreso. D’ora in avanti saremo ancora più visibili sui mercati internazionali, potendo sviluppare in pochi anni l’importante piano industriale approvato”.