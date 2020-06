Si tuffa in piscina: grave 22enne

Si tuffa in piscina ma si ferisce così gravemente da rischiare la paralisi: è successo ieri pomeriggio in una villa a Castello di Arzignano. Vittima dell’incidente Matteo Pieropan, 22enne del posto, che era ospite con amici in villa. Il ragazzo è stato soccorso dal Suem e le sue condizioni hanno costretto i sanitari a far intervenire l’elisoccorso. Il ragazzo è ora ricoverato al San Bortolo in prognosi riservata. Ancora da chiarire la dinamica del grave infortunio.