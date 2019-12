Si trova l’amante a Vicenza: madre e sorella lo scovano e poi lo aggrediscono in strada

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Intervento delle volanti della Polizia di Stato ieri alle 16 in via Legione Antonini nelle vicinanze dell’Istituto Calderari a Vicenza. E’ stata segnalata una lite in strada nella quale erano coinvolte diverse persone fra le quali un giovane a torso nudo.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un 24enne di origine moldava assieme ad una 29enne vicentina, entrambi in stato di ubriachezza.

Di fronte a loro la madre 43enne di lui e la sorella 20enne, le quali, molto arrabbiate stavano insultando il 24enne poiché, nonostante abbia moglie e due figlioletti in Moldavia, si era trovato l’amante locale. Da qualche giorno non si presentava a casa, per cui madre e sorella avevano individuato il suo covo d’amore e l’avevano raggiunto.

Calmati gli animi, gli agenti hanno proceduto a sanzionare la coppia per ubriachezza.