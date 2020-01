Si toglie la vita per problemi economici, comunità sotto choc

Tragedia ieri pomeriggio in un capannone di una conceria di Chiampo in zona Carpanese, dove un uomo di 49 anni si è tolto la vita, impiccandosi, sembra per problemi di carattere economico. L’uomo, dipendente della conceria, lascia la moglie e due figli. E’ stato trovato dal titolare dell’azienda assieme ad alcuni operai. Sotto choc la comunità per questa tragedia.