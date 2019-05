Tragico gesto in via Leopardi a Vicenza, ieri mattina. Un pensionato si è tolto la vita sparandosi al torace con una revolver. A fare la tragica scoperta la moglie, che l’ha trovato la moglie su una sedia e ha chiamato i soccorsi intorno alle 13. L’uomo non ha lasciato biglietti o spiegazioni, anche se pare che soffrisse di problemi economici intrecciati con problemi famigliari.