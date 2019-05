Si toglie la vita impiccandosi al terrazzo

Un valdagnese di 48 anni si è tolto la vita impiccandosi al terrazzo dell’abitazione. E’ stato trovato stamane alle 6 senza vita dal vicino di casa. L’uomo abitava in via Galilei a Valdagno, nei pressi del poliambulatorio dell’Ulss 8 Berica. Un uomo di 48 anni, che viveva con la madre anziana, si è impiccato al terrazzo dell’abitazione, in via Galileo, vicino al poliambulatorio dell’Ulss 8. Inutili i soccorsi perché l’uomo era già morto. Sul posto, oltre al Suem, anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Non avrebbe lasciato bigliettini prima di compiere l’estremo gesto.