Si stende sui binari per farla finita: salvata, è in fin di vita

Si è distesa sui binari del treno questa mattina, per farla finita: aspettava il treno delle 6, tra Padova a Mestre, vicino alla stazione di Busa di Vigonza. Una giovane donna è stata travolta così dal treno, che le ha tranciato le gambe. La donna è ancora viva: versa in condizioni disperate all’ospedale padovano. La circolazione dei treni è rimasta ferma per più di un’ora per agevolare i soccorsi mentre disagi e ritardi si sono accumulati nell’intera tratta per tutta la mattina.