Si spoglia e mostra il pene davanti al supermercato: 5 mila euro di multa a 24enne

Intervento di una pattuglia delle volanti della Polizia di Stato ieri mattina alle 10 davanti a supermercato Interspar di via del Mercato Nuovo a Vicenza. Era stato segnalato in individuo di colore che si stava spogliando. Si tratta di un 24enne nigeriano, A.C., richiedente asilo la cui domanda deve essere ancora valutata e già colpito da foglio di via obbligatorio dalla città di Vicenza. Si era spogliato ed aveva esibito il membro ai passanti. Il giovane è stato sanzionato in via amministrativa per atti contrari alla pubblica decenza (per un importo complessivo di 5 mila euro) e denunciato per violazione del foglio di via obbligatorio.