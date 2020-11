Tragedia a Isola Vicentina oggi pomeriggio: un pensionato è morto dopo che l’albero che stava potando si è spezzato. Stando ai primi dettagli, l’uomo poco dopo le 13 stava potando alcune piante di sua proprietà in via San Marco. Ad un certo punto l’albero si è spezzato e l’ha travolto, uccidendolo. Sul luogo il Suem ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.