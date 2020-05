Si siedono su una panchina: maxi-multa della Polizia Locale

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio sono state 194 le persone controllate nell’ambito dell’attività di vigilanza del rispetto delle disposizioni per contenere l’emergenza Coronavirus. Di queste 86 erano a piedi mentre 104 a bordo di veicoli.

Sono stati, invece, 121 gli esercizi pubblici e attività commerciali oggetto di verifiche.

Gli agenti hanno elevato complessivamente 16 sanzioni: 6 a pedoni trovati privi del dispositivo di protezione individuale (mascherina), 4 per mancato rispetto del divieto di assembramento, 4 per spostamenti in auto non giustificati mentre 2 persone sono state sorprese mentre erano sedute su una panchina in un’area verde. Nessuna violazione è stata, invece, riscontrata dagli agenti tra le attività commerciali e gli esercizi pubblici controllati.

Per quanto riguarda gli accertamenti effettuati venerdì 8 maggio dalla polizia locale, sono stati 129 i controlli eseguiti. 9 persone erano a piedi mentre 56 a bordo di veicoli; sono, invece, a 61 gli esercizi pubblici e attività commerciali oggetto di verifiche.

Gli agenti hanno sanzionato 12 persone: 4 in quanto circolavano in auto senza giustificato motivo, altre 4 per violazione del divieto di assembramento, 2 pedoni in quanto privi di mascherina, 2 persone, infine, in quanto erano sedute su una panchina nell’area verde di via Giuriato.

Sabato 9 maggio su 135 controlli, 47 hanno riguardato persone a piedi mentre 36 conducenti di veicoli. Sono 52, invece, gli esercizi pubblici e attività commerciali controllati. L’unica violazione riscontrata dagli agenti ha riguardato un pedone che circolava privo di mascherina.

Domenica 10 maggio, infine, su 51 accertamenti effettuati dagli agenti, 30 persone erano a piedi mentre 12 a bordo di veicoli; 8 gli esercizi pubblici e attività commerciali oggetto di verifiche.

Gli agenti hanno elevato 3 sanzioni a carico di persone che circolavano a piedi senza dispositivo di protezione individuale.