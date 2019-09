Si sente male sul Pasubio, soccorsa una donna

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Poco prima delle 13 di ieri la centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Schio per un’escursionista che, mentre era con il marito, si era sentita male tra la 47ma e la 48ma galleria della Strada delle Gallerie sul Pasubio. I soccorritori sono saliti in jeep al Rifugio Papa dalla Strada degli eroi, per poi percorrere a piedi il tragitto lungo le Gallerie. La donna, 55 anni, di Campodarsego, è stata raggiunta e trasportata fino al Pian delle Fugazze dove è stata affidata al personale sanitario dell’ambulanza. La coppia è stata infine riportata dalla squadra alla propria macchina, parcheggiata a Bocchetta Campiglia.