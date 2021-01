Si sente male in auto con l’amante: 67enne muore d’infarto

Si è sentito male mentre era appartato in auto con l’amante, in una zona di periferia del paese: colpito da infarto, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il dramma a Legnago. Un 67enne rodigino, coniugato, si era appartato con una 61enne, anche lei sposata: un infarto fulminante l’ha colpito durante il loro incontro, facendolo morire praticamente sul colpo. La donna ha provato a rianimarlo, ma invano: sul posto il 118, Carabinieri e vigili del fuoco locali per liberare l’uomo ormai privo di vita, rimasto incastrato tra i sedili.