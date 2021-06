Si schianta in moto contro un carro attrezzi: muore 47enne vicentino

Un vicentino di 47 anni ieri sera ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 500 a Minerbe (Verona). L’uomo si chiamava Vincenzo Talarico, 47 anni, di Sarego, titolare di un’attività di manutenzione edifici. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Secondo la ricostruzione, poco dopo le 19:30 di ieri, la vittima si trovava a bordo di una Ducati SS 750, diretto in direzione Minerbe. Giunto al chilometro 33 però, l’uomo non è riuscito ad evitare lo schianto con un carro attrezzi che stava svoltando a sinistra. Il violento impatto ha visto la moto proseguire la sua corsa per diverse decine di metri, mentre il centauro è finito sull’asfalto. Un terzo veicolo è stato coinvolto: una Peugeot con alla guida una donna di orgine marocchina, trasportata, come il conducente del carro attrezzi, all’ospedale di Legnago “Mater salutis” per accertamenti.