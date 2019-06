Si schianta contro una ruspa: muore motociclista

Gravissimo incidente oggi pomeriggio ad Asiago in località Pennar, dove un motociclista si è schiantato contro una ruspa perdendo la vita. Ancora non si conoscono le generalità del deceduto. La ruspa, in azione su un cantiere stradale, stava effettuando una manovra. Sul posto i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso del motociclista. Per regolare il traffico è intervenuta la Polizia Locale