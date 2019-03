Si schianta contro un ponticello nella notte: miracolata

Intorno alle 21 di ieri sera una donna alla guida di una Daewoo Matiz si è schiantata, per cause in corso di accertamento, contro un ponticello di un canale artificiale a Sossano. La donna, di 29 anni, è stata soccorsa dal Suem e portata al San Bortolo in codice giallo con contusioni e fratture varie. Poteva andare molto peggio alla donna, poichè l’auto ha terminato la sua corsa proprio dentro al greto del canale: l’acqua ha attutito l’impatto dello schianto.