Si schianta contro un muletto: miracolato

Incidente ieri sera alle 23 a Dueville. Un uomo di 44 anni, G.C., residente a Vicenza, alla guida dell’autovettura VW Tiguan stava percorrendo via San Luca con direzione Povolaro. Giunto all’altezza del civico 44 di via San Luca non è riuscito ad evitare l’impatto con un carrello elevatore (muletto), condotto G.M. uomo 59enne di Crespano del Grappa, intento ad effettuare operazione di scarico di bancali con agrumi da un autotreno in sosta sulla parte sinistra della carreggiata. A seguito del sinistro il carrello elevatore veniva ribaltato, ma nessuno riportava lesioni. La pattuglia della polizia locale impegnata nei rilievi del sinistro, procedeva anche alla contestazione di varie sanzioni amministrative, soprattutto legate al carrello elevatore (assicurazione, ecc..). Sono inoltre in corso accertamenti anche sul conducente dell’autovettura WV Tiguan.