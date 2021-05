Si schianta con lo scooter: gravissimo ventenne

Il Giornale di Vicenza riporta del terribile incidente in cui ieri sera un giovane ventenne è rimasto coinvolto in via Garibaldi, all’altezza del civico 69. Il fatto è successo intorno alle 21:30 quando, per cause ancora da stabilire, il ragazzo ha perso il controllo ed è uscito di strada, venendo sbalzato dalla sella.

Trovato dai sanitari del Suem 118, le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi. Ora si trova in condizioni critiche nel reparto rianimazione del San Bortolo.