Si ribalta con l’auto: ferito 54enne

Alle 13:40 di domenica 7 febbraio due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute per il rilievo di un incidente con una persona ferita in via Cristoforo Magrè di Schio.

Il conducente, 54enne di Schio, alla guida di una Fiat Punto stava percorrendo la suddetta via con direzione Piazza Battisti; giunto all’altezza civico 10, ha perso il controllo del mezzo urtando leggermente con la parte laterale destra contro una prima autovettura in sosta regolare lungo il margine destro della carreggiata. Quindi, sempre con la parte anteriore destra, andava ad urtare contro la ruota di una seconda auto in sosta regolare. A seguito del secondo urto la Fiat Punto si ribaltava. Il conducente, anche con l’aiuto dei VV FF, veniva estratto dal mezzo e trasportato con ambulanza presso l’ospedale di Santorso, ove si trova tutt’ora senza gravi conseguenze.Sono in corso accertamenti al fine di accertare l’eventuale condotta del mezzo in stato di ebbrezza alcolica.