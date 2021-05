Si perdono scendendo dalla montagna: salvi tre vicentini

Ieri sera, intorno alle 21:30, la Centrale del Suem ha allertato il soccorso alpino di Arsiero per soccorrere tre ragazzi in difficoltà sopra Contrà Bettale. I tre ragazzi, tutti ventenni provenienti da Creazzo, erano partiti verso le 14 per risalire la Strada delle Gallerie sul Pasubio; quindi, scendendo per la Strada degli Scarubbi, avevano perso la strada in discesa tagliando nel bosco a causa della forte pioggia. Trovata una casera hanno quindi chiesto aiuto.

Due squadre sono così partite alla ricerca dei ragazzi, trovandoli infreddoliti fuori dalla casa e riaccompagnandoli alla loro auto a Bocchetta Campiglia. L’intervenuto è durato circa un’ora e ha visto coinvolti anche i Vigili del fuoco.

Il soccorso alpino ci tiene a ricordare come nella parte alta del Pasubio la neve è ancora abbondante e alcune gallerie sono ancora ostruite; onde evitare scivolate è necessario muoversi con la giusta attrezzatura ed esperienza.