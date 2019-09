Si perde sul Baldo, escursionista recuperato

Ennesimo incidente ieri sulle montagne veronesi. Alle 16.40 circa l’elicottero di Verona emergenza è decollato in direzione del Monte Baldo dove, lungo il sentiero numero 651, un escursionista tedesco, T.D., 52 anni, stanco e impaurito, non era più in grado di proseguire o ritornare sui propri passi.Partito infatti dalla stazione della funivia di Malcesine in direzione del Rifugio Telegrafo, dopo tre quarti d’ora di cammino l’uomo si era bloccato un un tratto in cresta più aereo.Individuato dall’equipaggio, il turista è stato recuperato dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 10 metri e riaccompagnato all’arrivo della funivia. L’escursionista, fortunatamente, non ha riportato alcuna ferita.