Si nasconde nel bagno del bar durante dei controlli: espulso pregiudicato albanese

Nel corso degli ultimi giorni, la Stazione dei Carabinieri di Piovene Rocchette ha provveduto a rintracciare ad allontanare dal territorio italiano un albanese, Kita Vilson, 29 anni, gravato da numerosi precedenti, destinatario di un provvedimento di espulsione emesso nel 2017 dalla Prefettura di Roma. I militari, mentre stavano effettuando un normale controllo dei clienti all’interno del Bar Morgana in via Fogazzaro, hanno notato un soggetto che cercava di allontanarsi, nascondendosi in bagno: stava chiaramente temporeggiando in attesa che la pattuglia si allontanasse. Condotto in caserma per accertamenti più accurati, i Carabinieri sono risaliti alla sua identità e al decreto di espulsione emesso nei suoi confronti; gli stessi hanno provveduto pertanto, di concerto con la Questura di Vicenza, ad ottenere un decreto di accompagnamento alla frontiera, a seguito del quale K.V. è stato trasportato alla frontiera aerea di Verona.