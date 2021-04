Si masturba in area pubblica: denunciato 39enne

Nel pomeriggio di ieri le Volanti della Questura sono intervenute in Piazzetta Lorenzon dove, introno alle ore 16:30, alcuni passanti avevano segnalato la presenza di un uomo che, sdraiato al suolo, si masturbava.

Uno degli Equipaggi in servizio si portava immediatamente sul posto dove accertava che il soggetto (C.D., classe 82, cittadino rumeno residente a Vicenza), con i calzoni abbassati, proferiva frasi senza senso.

L’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, è stato quindi deferito per il reato di ubriachezza molesta e per quello previsto dall’art. 527 c.p. (atti osceni in luogo pubblico).