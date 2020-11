Si masturba e si filma in stazione di servizio del Vicentino: maxi multa a 40enne

Un uomo di 40 anni è stato pesantemente sanzionato dai carabinieri nel Basso Vicentino. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, è stato sorpreso a bordo della propria auto parcheggiata in una stazione di servizio di Barbarano-Mossano nell’intento di masturbarsi e riprendersi con il cellulare. E’ stato sanzionato per atti osceni in luogo pubblico per 10 mila euro.