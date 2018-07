Si masturba davanti a famiglie e fedeli: denunciato 35enne

Fedeli, turisti, famiglie e amanti della corsa che ieri mattina intorno alle 10.30 camminavano lungo la strada che da Monte Berico conduce a via Avogadro di Casanova, hanno dovuto assistere ad uno spettacolino inusuale. La polizia è stata chiamata da una donna vicentina, 40enne residente in città che stava percorrendo la strada.

Agli agenti, giunti sul posto ha riferito che, poco prima, mentre stava camminando incrociava persone che procedevano in senso contrario e che brontolavano ed erano infastidite. Poco dopo ha scoperto il perché.

Un uomo era seduto su su una panchina e si stava masturbando. La donna ha riferito anche di aver notato che l’individuo era depilato nelle parti intime, di 30-35 anni, con pantaloni corti scarpe da ginnastica e zainetto.

Dopo essergli passato davanti, la donna ha sentito delle grida e ha notato che l’uomo si alzato e rivolto verso i passanti e continuava nella sua attività esibizionistica.

Ha quindi contattato il 113.

All’arrivo della polizia era già fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo in via Massimo d’Azeglio e portato in questura, dove è stato poi riconosciuto dalla 40enne vicentina. Si tratta di un cittadino rumeno I. R. A. residente ad Aprilia (Latina) di 34 anni. Non aveva precedenti specifici. E’ stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.