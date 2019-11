Uomo sotto un treno nella tratta Schio-Vicenza, treni bloccati

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Un uomo si sarebbe lanciato sotto un treno a Vicenza, in zona Anconetta, nel tratto che va da Schio a Vicenza, oggi nel primo pomeriggio. Il treno è bloccato. Non si esclude alcuna ipotesi: l’uomo, molto anziano, ha degli appezzamenti di terreno nelle vicinanze. Dalle prime informazioni l’uomo sarebbe deceduto. Sul posto Suem e forze dell’ordine.