Si lancia nel vuoto durante un litigio: lo salva un carabiniere

Episodio movimentato ieri in viale Verona a Vicenza, dove un litigio fra coinquilini ha rischiato di trasformarsi in una tragedia.

In un appartamento al quarto piano di una palazzina sono stati chiamati i carabinieri (da un residente) per un litigio in corso. Protagonisti un 36enne della Sierra Leone che, assieme ad un senegalese stava tentando di calmare un tunisino di 27anni. Il 36enne aveva subaffittato un posto al tunisino ma voleva mandarlo via dall’abitazione. Ne è nata una violenta discussione.

I carabinieri sono arrivati sul posto. In un momento di agitazione il tunisino si è lasciato cadere da una finestra ma è stato prontamente afferrato da un appuntato scelto dei carabinieri che l’ha così salvato.

Il giovane ha dato comunque in escandescenza ed ha insultato i militari, minacciandoli anche di morte. Sul posto è stato chiamato il Suem 118. Il 27enne è stato portato via non senza difficoltà, poiché continuava a urlare e scalciare. E’ stato poi condotto nel reparto psichiatrico.