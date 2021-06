Si intrufola dietro al bancone del bar per rubare: denunciato

Intorno alle 17 ieri, in Piazza dei Signori al caffè “Piazza dei Signori”, una dipendente ha chiamato la Polizia. All’arrivo la volante ha trovato un italiano noto alle Forze dell’Ordine, A.L. 50enne di Bassano del Grappa, senza fissa dimora, che si era intrufolato dietro al bancone del bar, mentre la dipendente dello stesso era fuori a servire. L’uomo aveva tentato di prendere alcune banconote da 20 euro e per questo è stato denunciato per furto.