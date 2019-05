Si infilza il polpaccio sullo spuntone di una ringhiera

Alle 11 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Bastia di Rovolon per soccorrere una donna infilzatasi con il polpaccio su uno spuntone di una ringhiera mentre la donna si trovava in altezza. (forse stava effettuando dei lavori in altezza). I pompieri arrivati da Abano Terme, insieme con i sanitari del SUEM 118, hanno soccorso la donna e tagliato il pezzo di metallo della ringhiera, liberando così la donna. La donna è stata trasportata in elicottero al pronto soccorso per essere sottoposta a un intervento chirurgico per essere liberata dallo spuntone metallico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.