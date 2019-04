Si incendia il tetto di una casa, pompieri al lavoro

Alle 14 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via XXV Maggio a Mezzaselva di Roana per l’incendio del tetto di un’abitazione. I pompieri accorsi dal distaccamento da Asiago e Schio con tre automezzi e dieci operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme del tetto in legno, sezionando una parte del tavolato del sottotetto, evitando cosi, il coinvolgimento di tutta la copertura della casa. Le cause delle fiamme probabilmente innescate da una canna fumaria sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono durate circa due ore.