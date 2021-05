Si finge vigile urbano e sfila 50 euro ad un anziana

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Il Giornale di Vicenza riporta del fatto avvenuto a Malo, dove un uomo si è spacciato per vigile urbano per una fittizia raccolta fondi per i bambini, circuendo così un’anziana di buon cuore, che gli ha consegnato 50 euro.

Del raggiro si sono accorti i figli dell’anziana; subito allertato il sindaco, Moreno Marsetti, e gli agenti del Corpo intercomunale di policia locale di Malo e di Monte di malo. Sono scattate subito le ricerche del falso vigile, soprattutto nel quartiere, per capire se qualcun altro è caduto nel tranello. La polizia locale sta controllando la zona del Montecio, dov’è avvenuto il fatto.