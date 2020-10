Si fa mandare foto da ragazzina 14enne e poi tenta di venderle: denunciato

Un giovane (non residente in provincia di Vicenza) è stato denunciato dai carabinieri per pedopornografia. Tutto parte dalla denuncia dei genitori di una ragazzina 14enne, vicentina della provincia, che era entrata in contatto chat con un ragazzo (non sono stati diffusi dettagli sulla sua identità considerando che vi è una indagine in corso) il quale l’avrebbe convinta, dopo aver ottenuto la sua fiducia, ad inviargli delle foto via whatsapp mentre posava in biancheria intima. Successivamente il giovane ha cercato di vendere le foto a degli amici utilizzando un’altra piattaforma. Uno dei ragazzi contattati avrebbe riconosciuto la ragazza e l’avrebbe avvertita.

Il giovane conservava anche altro materiale di ragazze giovani, molte minorenni, anche più osé rispetto a quelle della 14enne. La posizione del giovane e la sua attività di scambio sono ora al vaglio degli inquirenti.