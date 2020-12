Si fa male con il bob: soccorsi rallentati per il troppo traffico auto

Poco prima delle 16 la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Asiago per un ragazzo che, mentre scendeva con gli amici con bob e slittini sul Monte Corno, aveva riportato un probabile trauma al ginocchio. Una squadra, non senza difficoltà a causa del traffico incolonnato, si è avvicinata con i mezzi per poi raggiungere in motoslitta il giovane, D.M., 20 anni, di Sandrigo. Una volta da lui, dopo avergli immobilizzato la gamba, i soccorritori lo hanno imbarellato e trasportato fino al Rifugio Monte Corno, per permettergli di riscaldarsi. Caricato a bordo dell’ambulanza, l’infortunato è stato poi accompagnato all’ospedale di Vicenza.