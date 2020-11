Si era reso irreperibile dopo condanna: arrestato

Venerdì scorso, in serata, durante un servizio di prevenzione contro i reati predatori in zona Magrè a Schio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto Maicol Caris cittadino scledense di 35 anni, pregiudicato, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 29 gennaio 2020 dal tribunale di Udine, a seguito del quale si era reso irreperibile. L’uomo doveva scontare 11 mesi per una condanna relativa al reato di evasione da misure alternative alla detenzione commesso a Fratta Polesine ed è stato individuato a seguito di un controllo poiché sostava in maniera sospetta all’interno di un furgone.