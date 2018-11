Si dimettono il CDA di IPAB e il presidente di IPARK

Il presidente del CDA di IPAB affida ad una conferenza stampa ed a una nota stampa le ragioni delle dimissioni in blocco del CDA, maturata dopo un acerbo confronto con l’Amministrazione Comunale. Contestualmente si dimette anche Daniele Bernardini, presidente di Ipark srl (controllata da IPAB) si dimette.

“Siamo stati oggetto in queste settimane di inammissibili e pretestuose interferenze attuate dalla nuova amministrazione comunale” scrivono. “E’ palese ormai la mancanza di fiducia nei nostri confronti, il che ci impedisce di portare avanti il nostro lavoro a favore dell’ente. Siamo qui a titolo praticamente gratuito, contrariamente a precedenti consigli di amministrazione, con l’intento di dare il nostro contributo e la nostra professionalità a favore della collettività. Se il sindaco voleva mettere a disposizione della sua maggioranza delle poltrone, poteva essere più leale e trasparente, invece di mettere a repentaglio la buona conduzione dell’ente e soprattutto la serenità dei suoi ospiti”.

Con queste dure parole, Lucio Turra, presidente di Ipab di Vicenza, ha annunciato oggi alle 13, nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso la sede in contrà S.Piero 60, le proprie dimissioni e quelle dell’intero consiglio di amministrazione seduto accanto a lui e composto dal vice presidente Gianni Cristofari e dai consiglieri Franca Bonetto e Bruna Stocchiero. Presente alla conferenza stampa anche Daniele Bernardini, presidente di Ipark Srl (controllata da Ipab di Vicenza), che ha annunciato le proprie dimissioni che verranno rassegnate nel corso del Cda di Ipark convocato nel tardo pomeriggio.

Il vicepresidente di Ipab, avvocato Cristofari, ha messo in rilevo in particolare “lo scorretto comportamento del sindaco Francesco Rucco che il 18 settembre scorso, nel corso di un incontro istituzionale aveva manifestato piena fiducia nei confronti dell’operato del Cda di Ipab. In particolare in merito ad una sanzione amministrativa (per l’assunzione a rapporto professionale di personale infermieristico da parte di IPAB di Vicenza) impugnata dalla stessa Ipab, in quanto ritenuta palesemente illegittima e a tutt’oggi sub judice. La nuova Amministrazione comunale, agendo in modo totalmente difforme dalle rassicurazioni del sindaco, dopo gli interventi e gli esiti dell’audizione del presidente Turra in quinta Commissione comunale, ha sollecitato la Regione Veneto ad avviare una visita ispettiva, nonostante sia a tutti noto che i comportamenti contestati nella sanzione sono frutto di scelte amministrative risalenti ad oltre 10 anni fa che sono state costantemente adottate da tutti gli amministratori di IPAB, compresi i Commissari regionali che hanno retto l’Ente per vari anni, compreso anche il Sindaco Rucco, che ha fatto parte del CdA”.

“Analogo comportamento è stato adottato nei miei confronti – ha aggiunto il presidente di Ipark, Bernardini – presente anch’egli alla riunione della quinta commissione per illustrare gli estremi di un’altra e diversa sanzione comminata alla Società per la mancata assunzione di disabili e contro la quale Ipark ha deciso immediatamente di reagire, nonostante il verbale non sia stato finora mai notificato – ha sottolineato Bernardini – interpellando nel merito (accertamento negativo) un giudice affinché possa derimere la questione”.

Turra e Bernardini hanno confermato che le due ispezioni sono già in atto e che ciò, evidentemente, non agevolerà l’attività dei due enti.

“Le vicende di IPAB di Vicenza – è scritto in una nota consegnata alla stampa – si collocano in un più ampio contesto politico, dove l’obiettivo è di affossare le istituzioni IPAB e consegnare di fatto l’assistenza degli anziani ai privati. Questo del resto è anche l’obiettivo del nuovo piano socio- sanitario regionale. Ritenendo preminente l’interesse degli anziani e della cittadinanza, Il Cda di Ipab di Vicenza rassegna le proprie dimissioni irrevocabili e augura al nuovo Cda un proficuo lavoro”.