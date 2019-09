Si dimentica lo zaino in hotel: per recuperarlo rischia il carcere

Una vacanza che per un soffio non si è trasformata in un incubo è quella accaduta ad un vicentino di 33 anni in vacanza in Turchia, tutto per colpa di uno zaino. Anzi, del suo zaino. L’uomo, come racconta oggi Il Giornale di Vicenza, stava lasciando il resort dove aveva trascorso le vacanze con amici ma si era accorto di aver dimenticato lo zaino nella camera dell’hotel. Preso un taxi in tutte fretta, è rientrato nel resort, ma senza autorizzazione: recuperato lo zaino, mentre stava uscendo, è stato fermato dalle guardie di sicurezza. Chiamata la polizia, l’uomo è rimasto in Turchia qualche giorno in più in attesa del processo: ha preso una multa per violazione di domicilio.