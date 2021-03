Si avvicina una Pasqua blindata

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Le decisioni saranno confermate dopo il confronto con le Regioni questa mattina, ma è quasi certo che la Pasqua 2021 sarà ‘blindata’, come accaduto per il periodo natalizio 2020, il più triste degli ultimi decenni.

Il decreto dovrebbe prevedere divieti mirati nei sette giorni della settimana di Pasqua ma in particolare da sabato 3 aprile a lunedì 5 aprile. Saranno limitati al massimo gli spostamenti e non dovrebbero essere consentiti pranzi, incontri con più persone non conviventi, spostamenti, viaggi. Il nodo è la chiusura di bar e ristoranti, anche questa una misura che sembra quasi certa.