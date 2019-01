Vicenzaoro January 2019: occhi puntati sulla creatività sostenibile

Domani si alza il sipario su Vicenzaoro January, prima Manifestazione del calendario internazionale orafo, tra novità e storiche conferme

Tra brand storici e nuovi designer tutte le 6 Community di Vicenzaoro avranno molto da raccontare. Roberto Coin, Damiani, Fope, Crivelli, Leo Pizzo, Tamara Comolli, Djula sono solo alcuni tra i brand più attesi del distretto ICON, mentre presso LOOK il fashion and fine jewellery sono protagonisti con Giovanni Raspini, Rue de Milles, Victoria Cruz, Bronzallure, Crieri. THE DESIGN ROOM si rinnova all’insegna della sperimentazione e della creatività: Alessio Boschi, Alessa Jewelry tornano e affiancano new entry quali Lydia Courteille, Anna Maccieri Rossi e Sicis.

Novità di gennaio sarà FASHIONROOM, una selezione di aziende che propone gioielli moda: non solo accessori, ma creazioni innovative per estetica, utilizzo e abbinamenti.

Completa l’offerta di prodotto CREATION, distretto delle realtà territoriali specializzate nella lavorazione di metalli ed elementi preziosi, che esprimono la qualità orafa unbranded.

La più raffinata e pregiata selezione di pietre e materie prime si trova a ESSENCE, con aziende leader per le pietre di colore europee e internazionali come SDE GROUP, Dalia Preziosi, Afic Diamonds, Arcadia Diamonds per i diamanti; Petramundi, Claudia Hamann, Meneghetti, Quality Srl, Stone International e Takat, Sparkle Gems, Tank, Gem India Export, Swadi, Janson’s, Australia Pearls.

Trasversale a tutta la filiera la community di EXPRESSION, che riunisce aziende e studi specializzati nel packaging e nel visual merchandising.

Infine torna l’atteso appuntamento con EVOLUTION e T.Gold, evento leader a livello internazionale dedicato alle aziende specializzate nella progettazione, produzione e vendita di macchinari e strumenti per il settore orafo e gioielliero come Legor Group e Sisma.