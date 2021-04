Si aggirava nel parco di via Bedeschi: arrestato latitante

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nella tarda mattinata di ieri, nel corso dei controlli delle aree verdi da parte degli agenti delle Volanti, un cittadino marocchino del 1966 è stato arrestato in quanto condannato dal Tribunale di Vicenza per lesioni aggravate e minacce. Il condannato si trovava nel parco di via Bedeschi.

L’uomo, E.H.M., sottoposto al controllo degli agenti, era senza documenti ed è stato riconosciuto solo in Questura, dove gli Agenti hanno appurato che sui di lui pendeva una pena definitiva di cinque mesi, traendolo quindi in arresto.