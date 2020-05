Sgominata banda responsabile di oltre 100 furti in Veneto

Sgominata dai Carabinieri una banda responsabile di oltre 100 furti in case tra il Veneto, la Lombardia e l’Emilia Romagna: otto gli arresti e 15 le perquisizioni, anche a indagati minorenni. Il blitz, coordinato dalla procura di Venezia, è scattato all’alba nelle province di Venezia, Verona, Piacenza e Rovigo da oltre 100 militari delle rispettive città con il supporto del 4/o Battaglione ‘Veneto’, del 14/o Nucleo Elicotteri di Belluno e del Nucleo Cinofili di Torreglia (Padova). L’indagine, svolta dai Carabinieri di Venezia tra settembre 2018 e ottobre 2019, ha portato ad accertare la responsabilità degli indagati in furti in abitazione e su auto in sosta, specie nei pressi di supermercati e cimiteri, per un ‘bottino’ complessivo di oltre mezzo milione di euro. ANSA