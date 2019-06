Sgomberata area occupata di un ex supermercato

Dal mese di marzo 2019. L.F., uomo 60enne di nazionalità rumena, senza fissa dimora, ha in più riprese occupato lo stabile ex supermercato Despar di via Palladio a Schio. A seguito della presentazione di denuncia-querela da parte della proprietà, l’edificio è stato sgomberato per due volte dalla Polizia Locale.

Intorno alla metà del mese di maggio L.F. è balzato agli onori della cronaca per avere imbrattato con scritte l’area laterale dell’edificio (foto allegata – denominata via palladio). A seguito di comunicazioni pervenute dai residenti, che hanno segnalato la presenza di una sorta di “abitazione di fortuna” ricavata nell’area laterale dell’edificio, in data 25 giugno la polizia locale si recava sul posto rilevando che, effettivamente, L.F. aveva realizzato un attendamento con tavoli, divano, suppellettili, capi d’abbigliamento ed effetti personali.

Gli Agenti hanno contestato al medesimo la violazione del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, intimandogli la rimozione di tutto il materiale entro le ore 08:00 di venerdì 28.06.2019, nonchè, come da accordi con i Servizi Sociali, invitandolo a presentarsi presso idonea struttura convenzionata con il Comune di Schio per l’accoglienza.

Alle ore 08:15 di stamane gli agenti giungevano sul posto unitamente a dipendenti dell’Ufficio Tecnico del Comune. Nella circostanza, alla presenza dell’uomo che si limitava ad inveire in lingua rumena contro gli operanti, è stata rimossa gran parte delle suppellettili posizionata dal medesimo. A conclusione della rimozione, il 60enne ha assicurato che si sarebbe presentato presso la struttura d’accoglienza.