Sfreccia ubriaco in macchina: 22enne fermato con 2,13 di tasso alcolico

La notte del 18 giugno, a Vicenza, un equipaggio della radiomobile dei carabinieri ha denunciato per guida in stato d’ebbrezza S.A., classe 1999, nato in Pakistan, sorpreso con un tasso di 2,13 g/l mentre guidava a forte velocità la sua Nissan Micra, con la sua ragazza in macchina.

I carabinieri hanno avvistato il giovane in strada Marosticana, ma inizialmente hanno dovuto inseguire il ragazzo, che non voleva fermarsi. La sua corsa però è finita quando, dopo aver girato in strada chiesa di Polegge, impattando contro una colonna dell’ingresso carraio del civico 176/180.

Le due persone in macchina hanno rifiutato l’assistenza sanitaria e la patente di S.A. è stata ritirata.