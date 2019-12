Sfondano la vetrina e rubano 5mila euro di articoli sportivi

Quarto furto messo a segno dai soliti ignoti nel negozio iRun di Vicenza, in via Moneta ai Pomari. La notizia, raccontata oggi dal Giornale di Vicenza, è trapelata ieri anche se il furto è avvenuto qualche settimana fa, nella notte tra l’1 e il 2 dicembre. I ladri hanno sfondato la vetrina e rubato merce per circa 5 mila euro, provocando danni per altri 5 mila.