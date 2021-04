Sfonda a pugni finestrino: denunciato 31enne

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Qualche giorno fa, a Colceresa, un 31enne italiano, C.L., è stato denunciato per violenza privata, minacce e danneggiamento per aver inseguito in macchina una donna.

Il fatto è avvenuto intorno alle 19: l’uomo, ritenendo di essere stato vittima di una manovra scorretta da parte di un’altra auto guidata da una donna, si è lanciato all’inseguimento dell’altra macchina. Una volta superata, ha costretto la guidatrice a fermarsi al centro della strada. L’uomo ha quindi iniziato ad insultare e minacciare la donna, prendendo a pugni il finestrino dal lato del guidatore fino ad infrangerlo.

Il giorno seguente, la donna si è presentata alla Stazione dei Carabinieri di Marostica, dove ha denunciato l’accaduto. I militari hanno dato immediatamente il via alle indagini, risalendo nel giro di pochi giorni all’identificazione del responsabile, riconosciuto anche dalla vittima.

Completata la procedura, l’uomo è stato denunciato.