Sfida Santarcangelo-Vicenza: le disposizioni del prefetto di Rimini

Il Prefetto della Provincia di Rimini, in occasione della gara Santarcangelo-Vicenza, ritorno play-out Lega Pro (sabato 26 maggio ore 18.00) ha deliberato quanto segue.

Oltre alle misure organizzative inerenti:

l’incedibilità dei titoli di ingresso

la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Veneto esclusivamente per il settore ospiti

la vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sino alle ore 19.00 di venerdì 25 maggio, giorno antecedente la gara

l’incedibilità del titolo d’ingresso

è stato disposto il limite di 850 posti vendibili per quanto concerne il Settore Ospiti dello Stadio Valentino Mazzola.

A seguito della delibera del Prefetto, Vicenza Calcio ha inoltrato una richiesta alla Questura competente affinché valuti la possibilità che il broadcaster nazionale (Rai) operi una trasmissione in diretta televisiva della gara, su scala locale, sul canale più idoneo. Questa soluzione consentirebbe ai tifosi biancorossi sprovvisti di biglietto di assistere alla gara nelle proprie abitazioni o nei tradizionali punti di ritrovo del tifo organizzato, in città e Provincia, senza mettersi in viaggio per la regione Emilia Romagna.